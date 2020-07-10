В Москве рассказали о популярности мобильного приложения «Узнай Москву»

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За год мобильным аудиогидом приложения «Узнай Москву» воспользовались более 61 тыс. раз.
В Москве рассказали о популярности мобильного приложения «Узнай Москву»
  • ©mos.ru

Голосовой помощник можно запустить в любом месте и в любое время, в том числе находясь рядом с тем или иным знаменитым городским объектом, передаёт НСН со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

Сообщается, что в приложении «Узнай Москву» доступны короткие аудиоистории, посвящённые 1,1 тыс. московских зданий.

Самыми популярными за год стали аудиоистории о гостинице «Боярский двор», «Доме под юбкой» на Тверской улице и аудиоэкскурсия по станции метро «Маяковская». 

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