В Москве рассказали о популярности мобильного приложения «Узнай Москву»

За год мобильным аудиогидом приложения «Узнай Москву» воспользовались более 61 тыс. раз.

Голосовой помощник можно запустить в любом месте и в любое время, в том числе находясь рядом с тем или иным знаменитым городским объектом, передаёт НСН со ссылкой на заместителя мэра столицы Наталью Сергунину.

Сообщается, что в приложении «Узнай Москву» доступны короткие аудиоистории, посвящённые 1,1 тыс. московских зданий.

Самыми популярными за год стали аудиоистории о гостинице «Боярский двор», «Доме под юбкой» на Тверской улице и аудиоэкскурсия по станции метро «Маяковская».