Власти Москвы сдали в аренду бизнесу на льготных условиях более 220 помещений за полгода

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Представители малого и среднего бизнеса в Москве с начала года арендовали у города по сниженной ставке 226 нежилых помещений.
Власти Москвы сдали в аренду бизнесу на льготных условиях более 220 помещений за полгода
  • Pixabay

Речь о помещениях в подвальных пространствах (ставка от 100 руб. за 1 кв. м) и на первых этажах (от 4750 руб. за 1 кв. м).

«Малый и средний бизнес может арендовать у города помещения различной площади на первых этажах и в подвальной части домов по льготной ставке в среднем за 8,2 тыс. руб. за 1 кв. м, при средней цене аренды одного квадратного метра при обычных условиях более 13,5 тыс. руб.», — цитирует НСН заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он также отметил, что наиболее востребованными на торгах являются помещения небольшой площади, около 70 кв. м.

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