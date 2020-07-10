В ВОЗ прокомментировали прирост числа случаев коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович прокомментировала суточный прирост новых случаев коронавируса в стране.

«В России проживают 145 млн человек, и даже если 10% инфицированных не соблюдают правила — вот откуда и берутся ваши 6 тыс. заболевших в день. Я очень расстроена, потому что ситуация сначала хорошо пошла на спад, а потом опять произошёл всплеск», — цитирует РИА Новости представителя ВОЗ.

По её словам, то, что прирост числа заболевших держится на одном уровне и не снижается после двух недель, не является хорошим знаком.

Ранее академик РАН Виктор Малеев в беседе с URA.RU оценил эффективность масок и антисептиков.

По данным на 10 июля, более 22,3 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.