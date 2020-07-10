В Тюмени построят новый исследовательский центр

В Тюмени к 2022 году планируют построить центр исследования пластовых систем «Геосфера».

Он дополнит уже существующий научный кластер «Газпром нефти» в регионе и станет площадкой для глубокого изучения геологии трудно извлекаемых запасов нефти в Западной Сибири, сообщает Вслух.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Геосфера» получит статус не только научно-исследовательского, но и образовательного центра, там смогут проходить практику студенты тюменских вузов, будут повышать квалификацию и обучаться сотрудники компании «Газпром нефть».

Сообщается, что здание будет иметь необычное фасадное решение, имитирующее разлом горных пород.