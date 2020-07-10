По факту ЧП с газом в доме в Кировской области начата проверка

Следователи организовали проверку после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в посёлке Кикнур Кировской области.

«На место происшествия выехали следователи. Проводится проверка. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Ранее kirov-portal.ru сообщал, что в пятницу, 10 июля, в посёлке Кикнур произошёл взрыв газовоздушной смеси на первом этаже трёхэтажного кирпичного жилого дома. В результате разрушен первый подъезд, есть один погибший.

Как сообщила пресс-служба правительства Кировской области, в настоящее время пожар локализован, жильцы дома эвакуированы.

На месте работают аварийные бригады, причины произошедшего выясняются.