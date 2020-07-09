В Москве умерли ещё 28 пациентов с коронавирусом
- АГН «Москва»
- © Зыков Кирилл
«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Накануне в Москве умерли 32 пациента с COVID-19.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.