В Москве умерли ещё 28 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки умерли ещё 28 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице возросло до 4087.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в Москве умерли 32 пациента с COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.