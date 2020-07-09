В Москве умерли ещё 28 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли ещё 28 заболевших коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в столице возросло до 4087.
В Москве умерли ещё 28 пациентов с коронавирусом
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — проинформировали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Накануне в Москве умерли 32 пациента с COVID-19.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.

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