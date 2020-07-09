Бречалов и Шадаев обсудили перспективы развития ИТ-сферы в Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев обсудили перспективы развития ИТ-сферы в республике.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Как рассказал Бречалов, за 2019 год оборот предприятий отрасли информатизации и связи вырос на 8,7% по отношению к 2018 году и достиг 16 892,1 млн рублей.

«Большое внимание уделяется мерам поддержки, связанным с профессиональной подготовкой сотрудников ИТ-компаний. К примеру, с 2020 года реализуется акселерационная программа», — отметил он.

Бречалов также предложил разместить в регионе Центр обработки данных.

Ранее эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность цифровизации.