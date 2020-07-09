Подростка из Ульяновской области наградили за спасение детей при пожаре

Подростка Кирилла Вражкина из Ульяновской области наградили за спасение детей при пожаре.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Инцидент произошёл 24 июня 2019 года около 1:00 в частном жилом доме в селе Подгородная Каменка. Загорелись надворные постройки, огонь быстро перешёл на пристрой жилого дома.

Пожилая мать хозяйки строения успела выбежать, но внутри остались девочка и мальчик. Их мать находилась в летнем домике. Услышав шум, она вместе с соседями попыталась разбудить детей.

Вражкин разбил окно и забрался внутрь. Он нашёл детей и передал их на улицу.

Губернатор Сергей Морозов вручил подростку нагрудный знак «Горячее сердце».

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.