Подростка из Ульяновской области наградили за спасение детей при пожаре

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Подростка Кирилла Вражкина из Ульяновской области наградили за спасение детей при пожаре.
Подростка из Ульяновской области наградили за спасение детей при пожаре
  • © Главное управление МЧС России по Ульяновской области

Об этом сообщает mosaica.ru.

Инцидент произошёл 24 июня 2019 года около 1:00 в частном жилом доме в селе Подгородная Каменка. Загорелись надворные постройки, огонь быстро перешёл на пристрой жилого дома.

Пожилая мать хозяйки строения успела выбежать, но внутри остались девочка и мальчик. Их мать находилась в летнем домике. Услышав шум, она вместе с соседями попыталась разбудить детей.

Вражкин разбил окно и забрался внутрь. Он нашёл детей и передал их на улицу.

Губернатор Сергей Морозов вручил подростку нагрудный знак «Горячее сердце».

Ранее издание «Невские новости» сообщало, что в Санкт-Петербурге наградили троих курсантов Морского технического колледжа за спасение провалившихся под лёд людей и собаки.

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