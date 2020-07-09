В Тверской области завели дело в отношении «чёрных риелторов»
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.
Установлено, что четверо подозреваемых вошли в доверие к пенсионеру, уговорили его продать квартиру и купить новую, обещая помощь в сделке.
«В Конакове в кабинете у нотариуса был подписан договор купли-продажи квартиры стоимостью 2 млн рублей», — заявили в ведомстве.
После заключения сделки злоумышленники не вернули деньги пенсионеру.
«При обыске по месту жительства фигурантов были обнаружены документы на третьих лиц», — рассказали в полиции.
Заведено уголовное дело.
В марте ОТР сообщало о суде в отношении обвиняемых в мошенничестве, связанном с недвижимостью в Калининграде.