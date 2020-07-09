В Тверской области завели дело в отношении «чёрных риелторов»

В Тверской области полицейские при силовой поддержке спецназа Росгвардии задержали «чёрных риелторов».

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД России.

Установлено, что четверо подозреваемых вошли в доверие к пенсионеру, уговорили его продать квартиру и купить новую, обещая помощь в сделке.

«В Конакове в кабинете у нотариуса был подписан договор купли-продажи квартиры стоимостью 2 млн рублей», — заявили в ведомстве.

После заключения сделки злоумышленники не вернули деньги пенсионеру.

«При обыске по месту жительства фигурантов были обнаружены документы на третьих лиц», — рассказали в полиции.

Заведено уголовное дело.

В марте ОТР сообщало о суде в отношении обвиняемых в мошенничестве, связанном с недвижимостью в Калининграде.