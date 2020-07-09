Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов
- РИА Новости
«Хотел бы ещё раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты», — сказал президент.
Он отметил, что эти проекты способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, а также распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в населённых пунктах.
По словам президента, агентство за девять лет работы значительно расширило свои компетенции и потенциал.
RT ведёт трансляцию заседания АСИ с участием Путина.