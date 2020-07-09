Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов

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Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поблагодарил агентство за продвижение значимых проектов.
Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов
  • РИА Новости

«Хотел бы ещё раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты», — сказал президент.

Он отметил, что эти проекты способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, а также распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в населённых пунктах.

По словам президента, агентство за девять лет работы значительно расширило свои компетенции и потенциал.

RT ведёт трансляцию заседания АСИ с участием Путина.

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