Путин поблагодарил АСИ за продвижение значимых проектов

Президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) поблагодарил агентство за продвижение значимых проектов.

«Хотел бы ещё раз поблагодарить вас за совместную работу, за ваши усилия, направленные на продвижение значимых проектов, которые приносят практические результаты», — сказал президент.

Он отметил, что эти проекты способствуют созданию отечественных технологий, развитию передовых форматов образования и подготовки кадров, а также распространению лучшего опыта в создании условий для бизнеса, современной среды для жизни в населённых пунктах.

По словам президента, агентство за девять лет работы значительно расширило свои компетенции и потенциал.

RT ведёт трансляцию заседания АСИ с участием Путина.