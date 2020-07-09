Росфинмониторинг внёс журналиста Бабченко в список экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, следует из данных на сайте РФМ.

Причины такого решения не указаны.

Бабченко неоднократно в своих публикациях резко критиковал российские власти. Уехав из России, журналист пообещал вернуться в Москву на американском танке Abrams под флагом НАТО.

Летом 2018 года власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. Однако на следующий день спецслужбы страны заявили, что информация об «убийстве» была частью спецоперации.

В ноябре 2019 года журналист объявил, что покинул Украину. По его словам, он начал готовиться к отъезду после президентских выборов.