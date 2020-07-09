Курорт «Роза Хутор» открыл новый маршрут «Путь к водопадам»

Адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут. Он носит название «Путь к водопадам» и проходит по южному склону хребта Аибга.

Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря. Путь проходит через цветущие альпийские луга к горному лесу и парку водопадов «Менделиха», сообщает портал «Юга.ру».

Общая протяжённость маршрута 7 км, продолжительность — около трёх часов.

В настоящее время на курорте «Роза Хутор» доступны 60 км троп для хайкинга, действуют девять пеших горных маршрутов разной степени сложности.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН прокомментировала готовность россиян к путешествиям внутри страны.