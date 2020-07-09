Курорт «Роза Хутор» открыл новый маршрут «Путь к водопадам»
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- РИА Новости
Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря. Путь проходит через цветущие альпийские луга к горному лесу и парку водопадов «Менделиха», сообщает портал «Юга.ру».
Общая протяжённость маршрута 7 км, продолжительность — около трёх часов.
В настоящее время на курорте «Роза Хутор» доступны 60 км троп для хайкинга, действуют девять пеших горных маршрутов разной степени сложности.
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