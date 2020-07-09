На Ставрополье рассказали о дотациях для фермерских хозяйств

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В Ставропольском крае в 2020 году 309 крестьянско-фермерских хозяйств получили государственные дотации на сумму 180 млн рублей. В прошлом году эта сумма составила 95 млн рублей для 118 организаций.
На Ставрополье рассказали о дотациях для фермерских хозяйств
  • © Кирилл Брага
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

«Наиболее действенной из предложенных мер, считаю, является субсидирование процентной ставки по кредиту, — цитирует издание фермера Геннадия Сабынина. — В этом году помощь ставропольским фермерам особенно важна: сами видите, какое испытание природой проходит наш аграрно-промышленный комплекс».

Ранее ИА «Крыминформ» сообщало, что с начала 2020 года Министерство сельского хозяйства Крыма направило аграриям более 1,2 млрд рублей господдержки.

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