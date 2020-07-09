Крашенинников назвал дату заседания рабочей группы по Конституции

Следующее заседание рабочей группы по поправкам к Конституции запланировано на 30 июля. Об этом заявил сопредседатель группы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как передаёт РИА Новости, в ходе внеочередного заседания президиума Совета законодателей России по вопросам совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции Крашенинников обратился к представителям региональных парламентов.

«Если у вас есть поправки в свои уставы и конституции, пожалуйста, присылайте их в рабочую группу, мы вместе с вами их будем смотреть, будем анализировать», — сказал он.

Крашенинников добавил, что рабочая группа предварительно договорилась провести заседание «30-го числа».

Ранее сопредседатель группы Андрей Клишас сообщил, что рабочая группа по поправкам к Конституции будет продолжать свою деятельность в прежнем составе.