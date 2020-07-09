Адвокат прокомментировал ситуацию с директором «Открытой России»
Адвокат Олег Елисеев прокомментировал ситуацию с директором «Открытой России» Андреем Пивоваровым после появления сообщений в СМИ о его задержании.
- © Фото предоставлено Андреем Пивоваровым
«Я выехал к нему (Пивоварову. — RT), о задержании пока ничего не могу сказать», — цитирует РИА Новости Елисеева.
Ранее адвокат Михаил Бирюков сообщил, что у столичного муниципального депутата Юлии Галяминой проходит обыск.
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