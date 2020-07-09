В Калининграде начинают работу детские лагеря
- РИА Новости
В городе открыты 84 лагеря с дневным пребыванием. Летние смены продолжительностью 14 дней уже начали работу, сообщает «Янтарный край».
Отмечается также, что в связи с пандемией коронавируса мощность муниципальных загородных центров (количество путёвок) сокращена на 50%, количество смен уменьшено до трёх.
Реализация путёвок в загородные лагеря будет осуществляться с учётом квот на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области началась летняя оздоровительная кампания. Первые заезды состоялись 6 июля.