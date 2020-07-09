В Калининграде начинают работу детские лагеря

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В Калининграде в связи с отменой ограничительных мер, связанных с пандемией, возобновляют работу летние лагеря для детей. Путёвки получат, в частности, дети из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
В Калининграде начинают работу детские лагеря
  • РИА Новости

В городе открыты 84 лагеря с дневным пребыванием. Летние смены продолжительностью 14 дней уже начали работу, сообщает «Янтарный край».

Отмечается также, что в связи с пандемией коронавируса мощность муниципальных загородных центров (количество путёвок) сокращена на 50%, количество смен уменьшено до трёх.

Реализация путёвок в загородные лагеря будет осуществляться с учётом квот на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Челябинской области началась летняя оздоровительная кампания. Первые заезды состоялись 6 июля.

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