В РСТ допустили возобновление международного авиасообщения в августе

Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что Россия может возобновить международное авиасообщение в августе.

«До 1 августа никаких международных полётов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D «Шереметьево» будет подготавливаться к полётам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полёты», — цитирует РИА Новости Игнатьева.

По его словам, первыми для россиян, скорее всего, будут открыты страны СНГ.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что согласно оптимистичному сценарию авиасообщение между Россией и другими странами может возобновиться в конце сентября.