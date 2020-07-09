Директора Приморского океанариума задержали
Она рассказала, что «в учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения». После этого, по её словам, они обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.
«Результатом проведённой проверки стало задержание Логинова», — заявила Поддубная.
Отмечается, что Логинов возглавил учреждение в 2018 году.
Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН.