Директора Приморского океанариума задержали

Короткая ссылка
Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную.
Директора Приморского океанариума задержали

Она рассказала, что «в учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения». После этого, по её словам, они обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

«Результатом проведённой проверки стало задержание Логинова», — заявила Поддубная.

Отмечается, что Логинов возглавил учреждение в 2018 году.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить