Директора Приморского океанариума задержали

Директора Приморского океанариума во Владивостоке Сергея Логинова задержали. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря океанариума Елену Поддубную.

Она рассказала, что «в учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения». После этого, по её словам, они обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

«Результатом проведённой проверки стало задержание Логинова», — заявила Поддубная.

Отмечается, что Логинов возглавил учреждение в 2018 году.

Научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» является филиалом ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения РАН.