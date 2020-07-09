На тушение зданий «Казаньнефтеродукта» направили пожарный поезд

К тушению пожара в административном здании и пустом ангаре компании «Казаньнефтеродукт» привлекли пожарный поезд.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по Татарстану.

Согласно данным ведомства, сообщение о пожаре в складском помещении филиала «Казаньнефтепродукта» ОАО ХК «Татнефтепродукт» в Казани поступило в 22:10 8 июля.

«В 23:24 к месту выехал пожарный поезд. Угрозы перехода огня на резервуары с нефтепродуктами нет, они находятся в 250 м от места пожара», — рассказали в МЧС.

Ранее сообщалось, что пожар на площади 1200 кв. м произошёл в административном здании и ангаре филиала «Татнефтепродукта» в Казани.