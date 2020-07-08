В Тверской области ввели в постоянную эксплуатацию «Систему-112»
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса — бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб», — заявил губернатор Игорь Руденя.
Единый номер доступен с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно.
Ранее, как сообщал kp.ru, в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.