В Тверской области ввели в постоянную эксплуатацию «Систему-112»

В Тверской области введена в постоянную эксплуатацию «Система-112».

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Важно, чтобы информация от жителя региона, который позвонил по номеру 112, максимально быстро доходила до конечного исполнителя запроса — бригады скорой помощи, наряда полиции, других экстренных служб», — заявил губернатор Игорь Руденя.

Единый номер доступен с любого телефонного устройства круглосуточно и бесплатно.

Ранее, как сообщал kp.ru, в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.