Пожар на заводе минеральной воды на Ставрополье ликвидирован

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В Ставропольском крае ликвидирован пожар на складах на территории завода по разливу минеральной воды, пострадавших нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
Пожар на заводе минеральной воды на Ставрополье ликвидирован
  • РИА Новости

«В 19:40 — полная ликвидация пожара», — заявили в ведомстве. 

Площадь пожара составила 2,9 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось о локализации пожара на двух складах на заводе по разливу минеральной воды в Ставропольском крае.

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