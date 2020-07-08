Пожар на заводе минеральной воды на Ставрополье ликвидирован
В Ставропольском крае ликвидирован пожар на складах на территории завода по разливу минеральной воды, пострадавших нет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.
- РИА Новости
«В 19:40 — полная ликвидация пожара», — заявили в ведомстве.
Площадь пожара составила 2,9 тыс. кв. м.
Ранее сообщалось о локализации пожара на двух складах на заводе по разливу минеральной воды в Ставропольском крае.
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