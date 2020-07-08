Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» арестован по делу о взятке

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Гендиректор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай арестован на 1 месяц 10 суток по делу о взятке. Об этом сообщил глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород» арестован по делу о взятке
  • © ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

«Югаю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 10 суток, с 7 июля по 17 августа включительно», — сказал он РИА Новости.

По версии следствия, Югай совместно с начальником управления материально-технического снабжения Константином Минихом и руководителем одного из отделов незаконно получал от поставщиков 1—3% от общей суммы договоров.

Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на 16 млн рублей за невыплату неустойки с поставщика на 1,236 млн рублей подельники путём вымогательства получили электронную технику на 450 тыс. рублей и деньги — в сумме 200 тыс. рублей.

Как указывали в СК, посредник при получении взятки был задержан в июне, 7 июля задержали Югая, Миних находится под стражей, а ещё двое фигурантов отправлены под домашний арест.

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