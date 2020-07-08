Украина возобновила пешеходное сообщение с Россией на двух пунктах

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Украинская сторона возобновила пешеходное сообщение в международных пунктах пропуска Сеньковка и Троебортное на границе с Россией. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправления ФСБ по Брянской области.
Украина возобновила пешеходное сообщение с Россией на двух пунктах
  • Reuters

«Да, мы получили уведомление от украинской стороны о возобновлении пешеходного сообщения в международных пунктах пропуска Сеньковка и Троебортное», — заявили в ФСБ.

В пресс-службе добавили, что ограничение на автобусное сообщение ещё продолжает действовать.

С 16 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции прекратили работу украинские пункты пропуска на приграничной территории с Брянской областью.

Ранее на Украине число заболевших коронавирусом превысило 50 тыс.

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