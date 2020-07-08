В суд передали дело против кассирши банка из Салавата

Завершено расследование уголовного дела в отношении кассирши банка из Салавата, обвиняемой в растрате.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Установлено, что Луиза Хайруллина совершала кражи с сентября 2017-го по май 2019 года. Иногда она сама выносила деньги, иногда передавала супругу в кассе банка. Большую часть суммы муж проиграл на ставках.

По оценке Главного следственного управления МВД по Башкирии, всего Хайруллина вынесла из банка более 25 млн рублей.

«В мае прошлого года старший кассир узнала, что в банке предстоит ревизия, и поняла, что недостача будет выявлена. Не имея средств возместить крупный ущерб, супруги приняли решение скрыться. Похитив около одного миллиона рублей из кассы кредитного учреждения, вместе с двумя дочерьми они выехали из города Салавата на своём автомобиле», — рассказала Волк, слова которой приводит «Реальное время».

Несколько дней семья жила в лесу, после чего вернулась в город, оставила машину в гараже и на такси выехала в Казань, где сняла квартиру.

Пропавшую вместе с крупной суммой денег женщину искали больше месяца.

Дело передано в городской суд Салавата.