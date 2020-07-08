ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга.

Об этом пишут «Невские новости» по данным пресс-службы законодательного собрания.

Депутаты Петербурга поддержали идею расширить в городе зоны охраны, а также ввести понятие «смежный уличный фронт». Оно подразумевает сохранение сложившейся архитектурной среды.

В пояснительной записке говорится, что «смежный уличный фронт» позволит минимизировать воздействие на исторически сложившуюся архитектурную среду окружающей её современной застройки.