ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга

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ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга.
ЗакС одобрил в первом чтении законопроект о сохранении архитектурного наследия Петербурга
  • РИА Новости

Об этом пишут «Невские новости» по данным пресс-службы законодательного собрания.

Депутаты Петербурга поддержали идею расширить в городе зоны охраны, а также ввести понятие «смежный уличный фронт». Оно подразумевает сохранение сложившейся архитектурной среды.

В пояснительной записке говорится, что «смежный уличный фронт» позволит минимизировать воздействие на исторически сложившуюся архитектурную среду окружающей её современной застройки.

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