Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусной инфекцией

Мэр Мурманска Евгений Никора заявил, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Об этом информирует РИА Новости.

«Госпитализировали вчера — почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию», — сказал Никора.

Он также похвалил врачей за их работу.

Отмечается, что мэр Мурманска проведёт в больнице ещё минимум десять дней.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.