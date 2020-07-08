Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусной инфекцией
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
«Госпитализировали вчера — почувствовал недомогание. У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию», — сказал Никора.
Он также похвалил врачей за их работу.
Отмечается, что мэр Мурманска проведёт в больнице ещё минимум десять дней.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России.