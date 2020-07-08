В Тобольске следователи выясняют причину гибели ребёнка

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СУ СК по Тюменской области проводится проверка по факту гибели подростка в Тобольске.

«По предварительным данным, 14-летний подросток пришёл в компании друзей купаться на реку Козловка в месте, запрещённом для купания. На расстоянии около двух метров от берега несовершеннолетний скрылся под водой. Несмотря на помощь, ребёнка спасти не удалось. Следствием установлено, что подросток не умел плавать», — цитирует nashgorod.ru официальное сообщение ведомства.

Ведомство устанавливает обстоятельства происшествия. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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