Подозреваемому в убийстве таксиста в Москве предъявлено обвинение

Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве таксиста в Москве.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»)», — сообщает газета «Известия» по заявлению пресс-службы столичного управления Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2020 года компания людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси в Зеленоградском округе столицы. В пути таксист отказался везти пассажиров, после чего один из них избил водителя.

Потерпевший был доставлен в больницу, где впал в кому и 6 июля скончался.