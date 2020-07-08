Подозреваемому в убийстве таксиста в Москве предъявлено обвинение

Короткая ссылка
Следователи предъявили обвинение задержанному по подозрению в убийстве таксиста в Москве.
Подозреваемому в убийстве таксиста в Москве предъявлено обвинение
  • РИА Новости

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего»)», — сообщает газета «Известия» по заявлению пресс-службы столичного управления Следственного комитета (СК).

По данным следствия, в ночь на 24 июня 2020 года компания людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, вызвала такси в Зеленоградском округе столицы. В пути таксист отказался везти пассажиров, после чего один из них избил водителя.

Потерпевший был доставлен в больницу, где впал в кому и 6 июля скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить