Аэропорт Оренбурга оценил восстановление пассажиропотока

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Международный аэропорт Оренбурга оценил восстановление пассажиропотока.
Аэропорт Оренбурга оценил восстановление пассажиропотока
  • © пресс-служба аэропорта «Оренбург»

Об этом сообщает RIA56.

В июне показатель составил 50% от среднемесячного уровня в I квартале. Авиаперелётами воспользовались 22,8 тыс. человек.

«Восстановление пассажиропотока идёт более высокими темпами, чем в среднем по отрасли», — сказали в аэропорту.

Там отметили, что рост связан, в частности, с новыми регулярными рейсами в Новосибирск и Новый Уренгой.

Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.

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