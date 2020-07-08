Международный аэропорт Оренбурга оценил восстановление пассажиропотока.

Об этом сообщает RIA56.

В июне показатель составил 50% от среднемесячного уровня в I квартале. Авиаперелётами воспользовались 22,8 тыс. человек.

«Восстановление пассажиропотока идёт более высокими темпами, чем в среднем по отрасли», — сказали в аэропорту.

Там отметили, что рост связан, в частности, с новыми регулярными рейсами в Новосибирск и Новый Уренгой.

Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.