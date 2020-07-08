В режим повышенной готовности переведены московские коммунальщики из-за грозы

Коммунальные службы столицы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого ухудшения погоды.

Ненастье в столичном регионе ожидается в период с полудня среды до 03:00 четверга. В течение этого времени может выпасть более 50% месячной нормы осадков. Также ожидается усиление ветра. Местами его порывы могут достигать 20 м/с.

«Оперативные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», — цитирует НСН заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за ветра было повалено 130 деревьев.