Ещё три депутата Госдумы переболели коронавирусом

Последнее тестирование депутатов Госдумы выявило ещё трех парламентариев с антителами к коронавирусу, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В очередной раз тестирование проводилось: три депутата с антителами. Это значит, что в предыдущее время они были носителями вируса и просто не ощущали его настолько, чтобы обратиться к врачу», — цитирует Володина ТАСС.

По его словам, есть те, кто находится в больнице.

Он отметил, что, таким образом, с начала пандемии антитела были обнаружены у 35 депутатов.

В июне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что все члены верхней палаты сдали тесты на COVID-19 с отрицательным результатом.