Возле острова Русский затонуло рыболовное судно

Короткая ссылка
У берегов острова Русский во Владивостоке затонуло рыболовное судно «Атлант-2».
Возле острова Русский затонуло рыболовное судно
  • РИА Новости

Экипажу удалось спастись, жертв нет.

«Причиной аварии стала протечка корпуса судна. Произошло это днём 7 июля — судно начало медленно тонуть в районе мыса Вятлина», — цитирует Vostokmedia.com  начальника Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.

На борту в этот момент находились четыре члена экипажа — их спас катер, который проходил мимо.

В июне сообщалось, что у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить