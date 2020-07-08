Возле острова Русский затонуло рыболовное судно
- РИА Новости
Экипажу удалось спастись, жертв нет.
«Причиной аварии стала протечка корпуса судна. Произошло это днём 7 июля — судно начало медленно тонуть в районе мыса Вятлина», — цитирует Vostokmedia.com начальника Морского спасательно-координационного центра Владивостока Николая Пирожкова.
На борту в этот момент находились четыре члена экипажа — их спас катер, который проходил мимо.
В июне сообщалось, что у берегов Камчатского края в Авачинской бухте перевернулся катер.