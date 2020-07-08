В Калуге обрушилась часть подпорной стены строящегося Музея космонавтики
- © Пресс-служба правительства Калужской области
Отмечается, что также была размыта дорога для подъезда пожарных машин.
«После первого же хорошего ливня стена продолжит разрушаться. Надо принять решение и завтра приступить к работам. Это нужно сделать не через десять дней, а быстро, с завтрашнего утра. Завозить грунт и выравнивать», — цитируют «Известия» главу региона Владислава Шапша.
Причины обрушения не сообщаются.
По словам представителей генподрядчика, работы по ликвидации последствий разрушения осложняются тем, что стену строила другая организация.
В настоящее время ведутся работы по испытанию грунтов, чтобы подготовить проектное решение по укреплению склона и строительства новой подпорной стены.