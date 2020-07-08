В Калуге обрушилась часть подпорной стены строящегося Музея космонавтики

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В Калуге на стройке второй очереди Музея космонавтики произошло ЧП: обрушилась часть подпорной стены.
В Калуге обрушилась часть подпорной стены строящегося Музея космонавтики
  • © Пресс-служба правительства Калужской области

Отмечается, что также была размыта дорога для подъезда пожарных машин. 

«После первого же хорошего ливня стена продолжит разрушаться. Надо принять решение и завтра приступить к работам. Это нужно сделать не через десять дней, а быстро, с завтрашнего утра. Завозить грунт и выравнивать», — цитируют «Известия» главу региона Владислава Шапша.

Причины обрушения не сообщаются.

По словам представителей генподрядчика, работы по ликвидации последствий разрушения осложняются тем, что стену строила другая организация.

В настоящее время ведутся работы по испытанию грунтов, чтобы подготовить проектное решение по укреплению склона и строительства новой подпорной стены.

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