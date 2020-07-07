Заслуженный спасатель России призвал купаться только в специально отведённых местах

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Заслуженный спасатель член Общественной палаты России Сергей Щетинин призвал купаться только в специально отведённых местах.
Заслуженный спасатель России призвал купаться только в специально отведённых местах
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Довольно большое количество людей, которые сейчас тонут, находились в алкогольном опьянении. Нельзя резко переходить из солнечного места сразу в воду. Организм разный, если вы страдаете хроническими заболеваниями, для организма это стресс», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в случае недомогания в воде нужно незамедлительно оповестить об этом тех, кто находится на берегу.

Ранее Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.

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