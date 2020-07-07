На НПЗ в Сызрани произошёл пожар

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На нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани произошёл пожар. Возгорание возникло на реакторе №3 установки, где ведут гидроочистку дизельного топлива.
На НПЗ в Сызрани произошёл пожар
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

«Площадь возгорания составила 40 кв. м. В 17:28 была перекрыта задвижка подачи топлива. Через 18 минут проведена пенная атака, ещё через пять — объявлена локализация пожара. В 18:15 была объявлена ликвидация открытого горения», — заявили в ведомстве.

В тушении принимали участие 59 человек. Также задействовали 31 единицу спецтехники.

Пострадавших нет.

В феврале URA.RU сообщало, что в Кургане в результате возгорания погибли три человека.

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