Власти Ульяновска призвали соблюдать правила безопасности во время отдыха

Глава Ульяновска Сергей Панчин призвал соблюдать правила безопасности во время отдыха.

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Как правило, горожане ищут спасение от жары рядом с водоёмами. Но последствия такого отдыха при несоблюдении элементарных правил безопасности бывают трагичными», — сказал Панчин.

Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации пляжный сезон в городе на данный момент не открыт.

Как добавил Панчин, не следует купаться там, где это запрещено, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.