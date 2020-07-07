Власти Ульяновска призвали соблюдать правила безопасности во время отдыха
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Об этом сообщает mosaica.ru.
«Как правило, горожане ищут спасение от жары рядом с водоёмами. Но последствия такого отдыха при несоблюдении элементарных правил безопасности бывают трагичными», — сказал Панчин.
Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации пляжный сезон в городе на данный момент не открыт.
Как добавил Панчин, не следует купаться там, где это запрещено, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра.
Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.