Власти Ульяновска призвали соблюдать правила безопасности во время отдыха

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Глава Ульяновска Сергей Панчин призвал соблюдать правила безопасности во время отдыха.
Власти Ульяновска призвали соблюдать правила безопасности во время отдыха
  • Pixabay

Об этом сообщает mosaica.ru.

«Как правило, горожане ищут спасение от жары рядом с водоёмами. Но последствия такого отдыха при несоблюдении элементарных правил безопасности бывают трагичными», — сказал Панчин.

Он напомнил, что из-за эпидемиологической ситуации пляжный сезон в городе на данный момент не открыт.

Как добавил Панчин, не следует купаться там, где это запрещено, не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей без присмотра.

Ранее заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.

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