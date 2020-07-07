В Курганской области оценили ситуацию с коронавирусом в регионе

В Курганской области рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе.

«Область готова к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией. Но снижение ограничительных мероприятий привело к усилению миграции, притоку граждан из других субъектов: приезжают родственники, в гости, на лето. У населения снижается бдительность, и не все используют средства индивидуальной защиты», — цитирует URA.RU директора областного Департамента здравоохранения Ларису Кокорину.

Ранее вирусолог Павел Волчков в беседе с газетой «Известия» оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.