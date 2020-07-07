В Госдуме предложили ввести дополнительные меры поддержки для детских лагерей

Депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по вопросам поддержки санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб предложила ввести дополнительные меры поддержки для загородных стационарных детских лагерей и здравниц. Соответствующее письмо она подготовит на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

«Ощутимой поддержкой в данном случае было бы снижение страховых взносов, рекомендации органам исполнительной власти субъектов снижать земельные налоги, налоги на имущество для таких организаций», — цитирует Бессараб «Парламентская газета».

Как отметила депутат, у лагерей, помимо недополученных доходов, есть и прямые убытки.

По словам Бессараб, в 2020 году принять детей собирались около 2,2 тыс. детских загородных лагерей, и если их не поддержать, то в следующем году «они уже могут не открыться».

Ранее на НТВ сообщали об открытии детских лагерей в Краснодарском крае.