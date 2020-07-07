СК проверит данные о невыплате зарплаты курьерам в Москве

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Следователи организовали проверку в связи с сообщениями СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам сервиса по доставке еды в Москве. 
СК проверит данные о невыплате зарплаты курьерам в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве. 

«По информации из СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам одного из сервисов доставки еды организованна доследственная проверка», — указано в сообщении.

По данным СМИ, руководство компании «в период с мая 2020 года по настоящее время» не выплатило зарплату как минимум 30 сотрудникам.

В пресс-службе ведомства отметили, что по указанию главы столичного управления СК руководство территориального следственного управления выехало в указанную организацию для осуществления личного приёма работников.

Следователи проведут ряд проверочных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия мер по погашению задолженности.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о сервисе по доставке еды Delivery Club.

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