СК проверит данные о невыплате зарплаты курьерам в Москве
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Москве.
«По информации из СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам одного из сервисов доставки еды организованна доследственная проверка», — указано в сообщении.
По данным СМИ, руководство компании «в период с мая 2020 года по настоящее время» не выплатило зарплату как минимум 30 сотрудникам.
В пресс-службе ведомства отметили, что по указанию главы столичного управления СК руководство территориального следственного управления выехало в указанную организацию для осуществления личного приёма работников.
Следователи проведут ряд проверочных мероприятий для выяснения обстоятельств произошедшего и принятия мер по погашению задолженности.
Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о сервисе по доставке еды Delivery Club.