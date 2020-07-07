В Татарстане в колонию пытались отправить наркотики на стреле из арбалета

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В одну из колоний в Татарстане пытались отправить наркотики на стреле из арбалета.
В Татарстане в колонию пытались отправить наркотики на стреле из арбалета
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу УФСИН РТ.

Как уточняется, на прилегающей режимной территории был задержан 18-летний мужчина.

При обыске у молодого человека обнаружили арбалет и стрелу, на конце которой был прикреплён свёрток с веществом. В запретной зоне сотрудники нашли вторую стрелу с прикреплённым свёртком.

Экспертиза выяснила, что найденное вещество — гашиш общим весом 128 граммов.

Ранее в Удмуртии рассказали о работе по борьбе с оборотом наркотиков.

Также URA.RU передавало, что в Тюмени вынесли приговор по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

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