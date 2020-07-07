В пригороде Южно-Сахалинска ведут поиск восьмилетней девочки

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Пропавшую в пригороде Южно-Сахалинска восьмилетнюю девочку ищут полсотни волонтёров.

Как стало известно astv.ru, раньше девочка никогда не терялась. По предварительным данным, причиной ухода ребёнка из дома стала ссора с одним из родственников.

Последний раз девочку видели в одном из дворов по Красносельской улице в Новоалександровске вечером 6 июля.

Оперативным службам об исчезновении ребёнка стало известно «в десятом часу».

Спустя ещё полчаса на её поиски выдвинулись волонтёры и представители поисково-спасательного отряда «Сова».

«Мы сразу стали формировать группы. К нам стало поступать большое количество звонков от неравнодушных людей, волонтёров. Объявили сбор. Собрались в Новоалександровске, где сформировали четыре группы. В общей сложности было около 30 человек, может, чуть больше. Людей распределили по районам. Главная сложность — это время. Потому что ребёнку восемь лет. И всё больше времени он находится в опасности», — рассказала руководитель ПСО «Сова» Евгения Тучкова.

Поиски велись до четырёх утра, в 10:00 — возобновились.

В начале июня RIA56 сообщили, что сотрудники полиции Оренбургской области нашли трёхлетнего мальчика, который потерялся в Кувандыке. Его обнаружили на берегу реки в полутора-двух километрах от дома.

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