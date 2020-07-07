В Роспотребнадзоре оценили возможность второй волны COVID-19 осенью

Академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев сообщил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен в осенний период.

«По оценке ВОЗ, заболеваемость COVID-19 будет продолжаться и осенью. Невозможно предсказать, будет ли это новая волна или лишь отдельные всплески. ВОЗ также сообщила, что сейчас невозможно понять особенности кривой линии, определяющей предстоящую заболеваемость. Заболеваемость будет, но неясно, в какой форме», — рассказал он в беседе с «Российской газетой».

Он отметил, что «количественная характеристика эпидемии зависит от иммунной прослойки населения, от соблюдения ограничительных мероприятий населением, от организации карантинных мер, от объёма и эффективности тестирования». По его словам, также это будет зависеть от погодных условий.

Ранее вирусолог Павел Волчков оценил вероятность второй волны COVID-19 в Москве.