У главы Минздрава Кемеровской области выявили коронавирус

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У главы Минздрава Кемеровской области Михаила Малина и ещё троих сотрудников ведомства выявили коронавирусную инфекцию COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства.
У главы Минздрава Кемеровской области выявили коронавирус
  • Reuters

«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен ещё на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушли на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников Минздрава региона», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.

Он пояснил, что сотрудники находятся в зоне риска заболевания COVID-19 из-за активных контактов с медработниками во время рабочих поездок в больницы региона.

В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, круг их контактных лиц отправлен на изоляцию.

Минздрав продолжает работу в штатном режиме.

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