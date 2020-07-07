У главы Минздрава Кемеровской области выявили коронавирус
- Reuters
«Предполагаемый источник инфицирования был выявлен ещё на прошлой неделе, и часть сотрудников министерства сразу ушли на карантин. Спустя несколько дней изоляции новая коронавирусная инфекция подтвердилась у руководителя ведомства Малина и троих сотрудников Минздрава региона», — цитирует представителя ведомства Интерфакс.
Он пояснил, что сотрудники находятся в зоне риска заболевания COVID-19 из-за активных контактов с медработниками во время рабочих поездок в больницы региона.
В настоящее время заболевшие находятся под наблюдением врачей и получают необходимое лечение, круг их контактных лиц отправлен на изоляцию.
Минздрав продолжает работу в штатном режиме.
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