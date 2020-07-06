Адвокат сообщил об уголовном деле в отношении Верзилова
- РИА Новости
По его словам, Верзилова вызвали на допрос во вторник, 7 июля.
«Он является подозреваемым по делу, возбуждённому по статье 330.2. УК России («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»)», — сказал он.
Как отметил Соловьёв, расследованием дела занимается СК России.
22 июня адвокат заявлял, что административный протокол о мелком хулиганстве на Верзилова был составлен за нецензурную брань.