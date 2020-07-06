Адвокат сообщил об уголовном деле в отношении Верзилова

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В отношении издателя «Медиазоны» и участника Pussy Riot Петра Верзилова возбуждено уголовное дело о двойном гражданстве. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил его адвокат Леонид Соловьёв.
Адвокат сообщил об уголовном деле в отношении Верзилова
  • РИА Новости

По его словам, Верзилова вызвали на допрос во вторник, 7 июля.

«Он является подозреваемым по делу, возбуждённому по статье 330.2. УК России («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства либо вида на жительство»)», — сказал он.

Как отметил Соловьёв, расследованием дела занимается СК России.

22 июня адвокат заявлял, что административный протокол о мелком хулиганстве на Верзилова был составлен за нецензурную брань. 

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