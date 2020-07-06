В Нижегородской области проверяют сообщения о крушении кукурузника

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Транспортная прокуратура в Нижегородской области начала проверку после сообщений о том, что в Дзержинске упал легкомоторный самолёт Ан-2.
В Нижегородской области проверяют сообщения о крушении кукурузника
  • РИА Новости

«В связи с произошедшим, нижегородской транспортной прокуратурой начато проведение проверочных мероприятий исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства», — цитирует ТАСС старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.

Как сообщает агентство, ранее в МЧС поступила информация о крушении легкомоторного самолёта.

По словам источника в правоохранительных органах, прибывшие на предполагаемое место инцидента оперативные службы видимых разрушений и самолёта не обнаружили.

13 июня в результате падения легкомоторного самолёта под Самарой погибли два человека.

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