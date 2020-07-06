В Нижегородской области проверяют сообщения о крушении кукурузника
- РИА Новости
«В связи с произошедшим, нижегородской транспортной прокуратурой начато проведение проверочных мероприятий исполнения законодательства о безопасности полётов и законности использования воздушного пространства», — цитирует ТАСС старшего помощника приволжского транспортного прокурора Майю Иванову.
Как сообщает агентство, ранее в МЧС поступила информация о крушении легкомоторного самолёта.
По словам источника в правоохранительных органах, прибывшие на предполагаемое место инцидента оперативные службы видимых разрушений и самолёта не обнаружили.
13 июня в результате падения легкомоторного самолёта под Самарой погибли два человека.