Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения

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Ограничения, введённые в Свердловской области в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции, продлены до 13 июля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Свердловская область продлила введённые из-за коронавируса ограничения
  • Reuters

«В Свердловской области до 13 июля продлены все ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса», — написал он в своём Instagram.

Он напомнил, что в регионе многие уже возобновили свою деятельность, работают предприятия и многие магазины, кафе и рестораны открыты в режиме летних веранд.

Как отметил глава региона, это пока «максимум возможного».

«Полностью отказаться от ограничений мы не можем — вы видите, что каждый день мы фиксируем более 200 новых случаев коронавирусной инфекции. Поэтому прошу и сейчас внимательно соблюдать все разумные меры, которые введены, чтобы защитить ваше здоровье», — добавил он.

Согласно оперативным данным на 6 июля, за сутки в регионе зафиксировали 270 случаев заболевания коронавирусом, за всё время — 14 303.  

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