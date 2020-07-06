Пострадавшая в «Хромой лошади» девушка умерла после 11 лет в больнице
- © из архива семьи Ирины Пекарской
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.
«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — рассказали там.
Как поясняет агентство, Пекарская отравилась во время пожара угарным газом. По словам врачей, из-за токсичного поражения мозга девушка осталась тяжёлым инвалидом.
С тех пор Пекарская находилась в паллиативном отделении больницы в городе Березники.
Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошёл 5 декабря 2009 года, тогда погибли 156 человек.
Согласно выводам следствия, клуб сгорел из-за фейерверка, искры от которого попали на потолок, украшенный ивовыми ветвями и холстом.