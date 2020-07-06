Пострадавшая в «Хромой лошади» девушка умерла после 11 лет в больнице

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В Пермском крае скончалась Ирина Пекарская, пострадавшая при пожаре в клубе «Хромая лошадь» и находившаяся в больнице в течение 11 лет.
Пострадавшая в «Хромой лошади» девушка умерла после 11 лет в больнице
  • © из архива семьи Ирины Пекарской

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное Министерство здравоохранения.

«Девушка скончалась, подробности не разглашаем», — рассказали там.

Как поясняет агентство, Пекарская отравилась во время пожара угарным газом. По словам врачей, из-за токсичного поражения мозга девушка осталась тяжёлым инвалидом.

С тех пор Пекарская находилась в паллиативном отделении больницы в городе Березники.

Пожар в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошёл 5 декабря 2009 года, тогда погибли 156 человек.

Согласно выводам следствия, клуб сгорел из-за фейерверка, искры от которого попали на потолок, украшенный ивовыми ветвями и холстом.

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