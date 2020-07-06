Военнослужащие ЧФ во время учений отразили нападение условного противника

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Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в ходе учений отразили нападение условных диверсантов на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
Военнослужащие ЧФ во время учений отразили нападение условного противника
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«В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения Черноморского флота.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата. После получения сигнала тревоги дежурное подразделение оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ сообщала, что военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота начали боевые стрельбы в составе отделений.

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