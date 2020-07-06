В Адыгее на закупку техники для борьбы с лесными пожарами потрачено 6,2 млн рублей.

Как сообщает портал «Юга.ру», Адыгейской лесопожарной охране и лесничествам в этом году поступило шесть единиц лесопожарного оборудования и три единицы техники: лесопосадочная машина, автомобиль «Газель» и экскаватор-погрузчик.

«Такое существенное финансирование на обновление автопарка лесная отрасль получила впервые за долгие годы благодаря поддержке федерального центра, руководства республики. Всего с 2012 года закуплено 32 единицы техники и оборудования на 37,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Ранее, как информировало URA.RU, в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) рассказали о ситуации с лесными пожарами.