В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавшего пилота Ми-2

Пилот частного вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Ростовской области, госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.

РИА Новости

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«У пострадавшего пилота перелом ноги, ссадины, ушибы», —сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС. Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области.