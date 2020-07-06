В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавшего пилота Ми-2

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Пилот частного вертолёта Ми-2, совершившего жёсткую посадку в Ростовской области, госпитализирован с переломом ноги, ушибом и ссадинами.
В Ростовской области рассказали о состоянии пострадавшего пилота Ми-2
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«У пострадавшего пилота перелом ноги, ссадины, ушибы», —сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

Ранее Южная транспортная прокуратура организовала проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ростовской области.

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